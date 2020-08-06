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الجيش اللبناني يوضح حقيقة تواجد عناصر حزبية داخل المرفأ

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أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس الخميس حول نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً منسوباً إلى مصدر عسكري مُطّلع على التحقيقات يزعم دخول عناصر حزبية إلى داخل المرفأ.

ونفت قيادة الجيش ما ورد في الخبر جملةً وتفصيلاً، وتؤكد أنّه بعيد كل البعد عن الواقع، كما يهمّها أن توضّح أنّ المنطقة التي حصل فيها التفجير مقفلة أمام أيٍّ كان، باستثناء القوى العسكرية التي تجري التحقيقات وتلك التي تعمل على رفع الأنقاض.

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