شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يوضح حقيقة تواجد عناصر حزبية داخل المرفأ والان نبدء بالتفاصيل
ونفت قيادة الجيش ما ورد في الخبر جملةً وتفصيلاً، وتؤكد أنّه بعيد كل البعد عن الواقع، كما يهمّها أن توضّح أنّ المنطقة التي حصل فيها التفجير مقفلة أمام أيٍّ كان، باستثناء القوى العسكرية التي تجري التحقيقات وتلك التي تعمل على رفع الأنقاض.
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