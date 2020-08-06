شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجوف يثمن جهود "التحالف" في تحرير مناطق من الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن محافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، الدعم الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية للجيش اليمني في بلاده لاستكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد المحافظ العكيمي- في لقاء تشاوري قبلي حضره رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء الركن صغير حمود بن عزيز - العزم على استكمال تحرير محافظة الجوف وكل اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان اليمني نحن بعون الله قادمون على تحرير اليمن بفضل من الله ثم تعاون قيادة التحالف لدعم الشرعية، ولن ندخر جهداً في دعم كل القبائل المساندة للجيش الوطني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن بشكل عام.