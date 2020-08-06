ماكرون: ندعم "لبنان حر وصاحب سيادة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي اليوم تضامن بلاده مع الشعب اللبناني و دعم لبنان حر وصاحب سيادة.



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وقال لقد وفرنا كافة إمكاناتنا لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت والأسبوع المقبل ستصل طائرات مساعدات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ عن طريق منظمات غير حكومية.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وقال في ختام زيارته إلى بيروت "سننظم خلال الأيام المقبلة مؤتمر دعم دولي لبيروت والشعب اللبناني بهدف الحصول على تمويل دولي" من "الأوروبيين والامريكيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء".