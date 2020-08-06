شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يتجول بدراجة هوائية في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بالتجول بدراجة هوائية في مناطق مختلفة من إمارة دبي.



ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه بستوري انستغرام صورة للشيخ محمد بن راشد خلال ممارسته الرياضة في الإمارة.

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