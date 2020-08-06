جامعة الكرة “توقع” اتفاقية للنهوض بكرة القدم النسوية

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، اتفاقية عقد أهداف مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصب الجهوية والإدارة التقنية الوطنية، للنهوض بكرة القدم النسوية.

ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية خديجة إلا، ومدير الإدارة التقنية الوطنية روبرتس واين أوشن، ورؤساء العصب الجهوية.

وأشاد لقجع، وفق بلاغ للجهاز الوصي على شؤون الكرة الوطنية، بالمجهودات التي بذلتها كل الفعاليات الكروية المغربية لتطوير كرة القدم النسوية، مشيرا إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحرص كل الحرص على الرفع من قيمة هذا النوع الكروي وذلك بإعداد إستراتيجية عمل تشاركية تهدف بالأساس إلى الانخراط الفعلي في ورش الرقي بكرة القدم النسوية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت خديجة إلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تطوير اللعبة بالمغرب، بتوسيع قاعدة الممارسة وإعادة هيكلة الفرق، قبل أن تقدم شكرها باسم جميع الفرق إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على اهتمامه بهذا النوع الكروي.

من جانبه، أكد روبرتس واين أوشن، المدير التقني الوطني، على ضرورة الانخراط الفعلي في هذا الورش الذي يعطي دفعة متوازية مع رؤية كل من الإتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، داعيا الجميع إلى توفير الظروف الملائمة للسماح للفتاة المغربية بممارسة هذه اللعبة.

وشدد حكيم دومو، رئيس عصبة الغرب لكرة القدم، على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة في تنمية وتطوير كرة القدم منوها بمجهودات رئيس الجامعة في الدفع بكرة القدم النسوية إلى الأمام.

وطالب لقجع الجميع بالتعاون والتآزر من أجل إنجاح هذا الورش مستغلا الفرصة للإعلان عن تعيين وفاء بكوش مديرة عامة بالعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية.