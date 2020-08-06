العدد 3260 -6غشت

الصحة العالمية: هناك 6 لقاحات ضد فيروس كورونا في مرحلة متقدمة ومُبشّرة بسبب جائحة كورونا.. معدل البطالة ارتفع بـ12.3 % خلال الفصل الثاني من سنة 2020 في المغرب جامعة الكرة “توقع” اتفاقية للنهوض بكرة القدم النسوية

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