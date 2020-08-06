القدس: إصابة حرجة لطفلة (4 سنوات) جراء جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة بجراح بالغة الخطورة، مساء الخميس، إثر جريمة إطلاق نار في القدس المحتلة. وتبلغ الطفلة من العمر 4 سنوات. وبحسب مصادر طبيّة فإنّ الطفلة نقلت إلى عيادة محلّية شرقيّ القدس المحتلة، قبل أن تنقل إلى المشفى أثناء إجراء عمليات إنعاش.

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