الجيش الأميركي يعلن إرسال مساعدات إلى لبنان

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واشنطن: أعلن الجيش الأميركي الخميس أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت.

واتصل قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) فرانك ماكينزي الخميس بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات، وفق ما ذكر المتحدث باسمه بيل أوربان.

وأوضح المتحدث في بيان أنّ ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محمّلة بالغذاء والمياه والأدوية، جاهزة للإقلاع.

وأشار الجنرال ماكينزي إلى أنّ بلاده مستعدة لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه "المأساة المروعة" بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأميركية في لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفق البيان.

وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت الثلاثاء بمقتل 137 شخصا وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح، حسب حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى جرّاء الانفجار.