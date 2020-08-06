العالم الروحي للتركمان والرئيس مؤلفاً

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عشق اباد: نشر رئيس تركمانستان كتاباً حول القيم الروحية لهذا البلد المعزول في آسيا الوسطى، حاذياً حذو سلفه الذي جعل قراءة مثل هذا الكتاب إلزاميةً.

وأطلّ الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف (63 عاماً) الخميس مرتدياً لباساً تقليدياً، على شاشة التلفزيون الوطني يتصفح في مكتبه صفحات مطبوعة حديثاً من كتاب بعنوان "العالم الروحي للتركمانستانيين". وقُدّم الرئيس على أنه مؤلف الكتاب.

وبحسب صحيفة حكومية، يتناول الكتاب "التقاليد الحكيمة للأمة" التركمانية، وكذلك "استمرارها الجدير بالثناء في العصر الحديث".

ولدى رئيس الدولة وهو طبيب أسنان سابقاً، العديد من المؤلفات خصوصاً حول الأحصنة والأعشاب الطبية أو حتى فوائد الشاي.

وكان سلفه صابر مراد نيازوف الذي تُوفي في العام 2006، نشر كتاباً بعنوان "روخناما" أو "كتاب الروح".

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وخلال عهده، أُطلق على شهر سبتمبر تسمية "روخناما" وأصبحت دراسة هذا النص إلزاميةً للحصول على رخصة قيادة.

لكن بعد وصول قربان قولي بيردي محمدوف إلى الحكم عام 2006، أعاد تسميات الأشهر الأصلية وأزال تمثالاً ذهبياً للرئيس السابق من وسط مدينة عشق آباد.

وفي العام 2015، وضع تمثال للرئيس بيردي محمدوف راكباً على حصان في وسط العاصمة.

وسبق أن اتهمت منظمات دولية حقوقية الحكومة التركمانية بصرف إيرادات الموارد الطبيعية في مشاريع ضخمة، مقدمة فوائد ضئيلة جداً للشعب.