اليونان تؤكد استعدادها لبدء مباحثات مع تركيا

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أثينا: أعلنت اليونان الخميس أنها مستعدة لبدء مباحثات مع تركيا حول المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين لاستكشاف النفط والغاز في بحر إيجه.

وعلقت تركيا الشهر الماضي عمليات استكشاف النفط والغاز قبالة جزيرة يونانية بعد أن رفعت هذه الخطوة من حدة التوتر بين البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 28 يوليو لقناة "سي ان ان ترك" انه "مستعد للبحث في كافة الخلافات مع اليونان دون شروط".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس "ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا تنوي القيام بذلك جديا. اننا على استعداد اعتبارا من الشهر الحالي".

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء أنه "مسرور دائما" للتحاور مع تركيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجاه وفي شرقي المتوسط. وأضاف "أحرزنا تقدما إلى أن أنهت تركيا المباحثات التمهيدية في 2016".

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وتابع أن اليونان لن تأتي إلى طاولة المفاوضات "إكراها" مضيفا أنه في حال وجود خلاف "سنحكتم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي". وأوضح "سنحترم قرار المحكمة".

واعتبر ميتسوتاكيس أن تركيا تتصرف بطريقة "لا يمكن الوثوق بها" داخل حلف شمال الأطلسي وتشكل عاملا "مزعزعا للاستقرار" في المنطقة.

وذكر تحليق مقاتلات تركية فوق الجزر اليونانية وعمليات الاستكشاف "غير الشرعية" قبالة سواحل قبرص ومحاولات "استخدام آلاف المهاجرين واللاجئين سلاحا" من خلال السماح لهم في فبراير بالتدفق بأعداد كبيرة إلى الحدود اليونانية.

ونقلت الصحف اليونانية عن مصادر عسكرية الأربعاء قولها إن طائرات تركية خرقت 33 مرة على الأقل المجال الجوي اليوناني.