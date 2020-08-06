الصحة الأردنية : إصابة واحدة غير محلية بكورونا و11 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1232.



وأضافت الوزارة ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه تم

تسجيل 11حالة شفاء، (10) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأوضح الوزير الأردني -خلال مؤتمر صحفي نقلته