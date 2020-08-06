الصحة الأردنية : إصابة واحدة غير محلية بكورونا و11 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1232.
تسجيل 11حالة شفاء، (10) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.
وأضافت الوزارة ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه تم
وأوضح الوزير الأردني -خلال مؤتمر صحفي نقلتهوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الأربعاء- تفاصيل الحالات الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالة محلية في لواء (الرمثا) تم تحديد مصدر إصابتها، 3 حالات لسائقين أردنيين على حدود العمري، و3 حالات لأردنيين في فنادق الحجر، حالتان من السعودية وأخرى قادمة من العراق.
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