أكثر الأغاني استماعا من المغاربة على يوتوب الشهر الماضي

بسط الفنان سعد لمجرد سيطرته على “يوتوب” الشهر الماضي، إذ صنف عمله “عدى الكلام” الأكثر استماعا في المغرب، خلال 28 يوما الماضية.

وحصد كليب عدي الكلام 14.6 مليون مشاهدة من حسابات يوتوب مغربية، علما أنه من الطبيعي تحقيقه لأكثر من ذلك في اجمالي المشاهدات، خلال الشهر نفسه، باعتبار المشاهدات من دول غير المغرب.

وحل أيمن السرحاني ثانيا في التصنيف بكليب” مانديكش أ الفكنصية”، بـ 11.6 مليون مشاهدة، ثم كليب دون بيغ وإيهاب “لمريولة” بـ 6.22 مليون مشاهدة، متبوعا بأغتبة “سترومي” بعنوان “وان نايم” ب4. 47 ثم نعمان بلعياشي خامسا بكليب ” ألو” الذي حصد 4.27 مليون مشاهدة.

ولا ينافس أي فنان أجنبي، أو عربي المغاربة في تصنيف “الطوب 5″، الأكثر مشاهدة من الجمهور المغربي للشهر الماضي.