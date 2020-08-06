بسط الفنان سعد لمجرد سيطرته على “يوتوب” الشهر الماضي، إذ صنف عمله “عدى الكلام” الأكثر استماعا في المغرب، خلال 28 يوما الماضية.
وحصد كليب عدي الكلام 14.6 مليون مشاهدة من حسابات يوتوب مغربية، علما أنه من الطبيعي تحقيقه لأكثر من ذلك في اجمالي المشاهدات، خلال الشهر نفسه، باعتبار المشاهدات من دول غير المغرب.
وحل أيمن السرحاني ثانيا في التصنيف بكليب” مانديكش أ الفكنصية”، بـ 11.6 مليون مشاهدة، ثم كليب دون بيغ وإيهاب “لمريولة” بـ 6.22 مليون مشاهدة، متبوعا بأغتبة “سترومي” بعنوان “وان نايم” ب4. 47 ثم نعمان بلعياشي خامسا بكليب ” ألو” الذي حصد 4.27 مليون مشاهدة.
ولا ينافس أي فنان أجنبي، أو عربي المغاربة في تصنيف “الطوب 5″، الأكثر مشاهدة من الجمهور المغربي للشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر الأغاني استماعا من المغاربة على يوتوب الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.