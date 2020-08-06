الفنان القدير محمود ياسين يعاني الزهايمر

يعاني الفنان المصري القدير، محمود ياسين، مرض الزهايمر، ما أبعده عن الساحة الفنية، منذ سنوات، قبل أن تؤكد زوجته الفنانة شهيرة ذلك.

وصرحت الفنانة شهيرة، أمس الأربعاء، في مداخلة هاتفية، في برنامج “التاسعة” على شاشة التليفزة المصرية، أن الفنان محمود ياسين يعاني الزهايمر، متمنية أن تستقر حالته، لأنها وصلت إلى مرحلة عدم التحسن على الإطلاق.

وأكدت زوجة محمود ياسين أنها تخفي عنه أخبار وفاة زملائه الفنانين، تجنبا لإصابته بالاكتئاب، مؤكدة أنه لا يعلم بوفاة زملائه محمود عبد العزيز، وفاروق الفيشاوي، ورجاء الجداوي.

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وأكدت زوجة محمود ياسين أن السن، والحالة الصحية لزوجها لا تتحمل انتقال عدوى كورونا إليه، الشيء الذي جعلها تمنع عنه الزيارات، وأبناءه يزورونه قليلا، مرتدين الكمامات، ومحترمين مسافة الأمان.

وكان آخر ظهور سينمائي للفنان محمود ياسين منذ ثماني سنوات من خلال فيلم “جدو حبيبي”، مع لبنى عبد العزيز، ويسرى.

وكان محمود ياسين قد اعتذر عن المشاركة في مسلسل “صاحب السعادة”، مع الفنان عادل إمام، منذ ست سنوات، بسبب ظروفه الصحية، ليغيب عن الأنظار بعد ذلك.