بتعليمات ملكية.. جسر جوي لدعم لبنان لتجاوز تبعات انفجار بيروت بمعدات وأطقم طبية ومواد غذائية

أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لدعم لبنان، لتجاوز الظروف العصيبة، الناتجة عن الانفجار المفجع ليوم 4 غشت 2020.

وقالت سفارة المغرب في بيروت، اليوم الخميس، إنه ابتداء من اليوم، ستوجه ثماني طائرات، أربع طائرات عسكرية، وأربع مدنية، في جسر جوي في اتجاه بيروت، وستكون محملة كلها بمساعدات إنسانية وطبية لفائدة الشعب اللبناني.

كما سيصل، في الإطار نفسه، طاقم طبي عسكري، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المتضررين من الانفجار، الذي خلف أكثر من مائة قتيل، وآلاف الجرحى، والمشردين.

وتتكون الشحنات من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية، و10 أطنان من الأدوية، وعشرة أطنان من الأدوات، والمعدات الطبية، وإحدى عشر11 طنا من المواد الطبية، والمعدات، الخاصة حصريا بكوفيد 19.

يذكر أن الملك محمد السادس كان قد وجه برقية إلى الرئيس اللبناني، ميشيل عون، للتعزية والمواساة والتأكيد على التضامن المغربي مع الشعب اللبناني في هذه المحنة.