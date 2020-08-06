بدء التجارب السريريةعلى لقاح كورونا في إندونيسيا

كشفت السلطات الصحية في إندونيسيا ، اليوم الخميس، بدء التجارب السريرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا، في البلاد الأسبوع المقبل.

وقال كبير الباحثين في جامعة بادجاجاران في باندونج بإندونيسيا، كاسناندي راسميل للصحفيين، إنه "من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أغسطس الجاري، وستشمل 1620 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما".

وأضاف: "نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.. نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".

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ويأتي إطلاق التجارب على هذا اللقاح في إطار تعاون بين شركة "بايو فارما" الحكومية للأدوية، وشركة "سينوفاك بايوتك" الصينية.

وسجلت إندونيسيا، حتى أمس الأربعاء، 116871 حالة إصابة بالفيروس، و5432 حالة وفاة مرتبطة

به.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية يوم الثلاثاء تسجيل 1922 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و86 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 115 ألفا و56 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و388 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 72 ألفا و50 حالة.