شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات السودان تودي بحياة 10 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة إلى 10 قتلى، إضافة إلى ارتفاع عدد المنازل المتضررة جراء السيول العنيفة التي تضرب أجزاء عديدة من السودان.

وكشفت وزارة الداخلية السودانية، عن انهيار ألف و872 منزلا كليًا، وألف و508 جزئيًا، ونفوق 41 من المواشي، وتضرر 29 مرفقًا، و28 متجرًا ومخزنًا، موضحة أن أبرز الولايات المتأثرة هي، كسلا، نهر النيل، النيل الأبيض.

وفى سياق متصل أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مناسيب النيل الأزرق في بعض الأحباس، داعيةً الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.