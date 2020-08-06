شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للبنانيين : الدعم الفرنسي لن يذهب "للأيدي الفاسدة" والان نبدء بالتفاصيل
وقال للمحتجين في وسط بيروت بعد يومين من الانفجار الذي أحدث دمارا هائلا بالمدينة "أضمن لكم هذا- المساعدات لن تذهب للأيدي الفاسدة".
وأضاف "سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا".
وكانت الحشود قد استقبلته بهتافات تطالب بإسقاط "النظام".
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