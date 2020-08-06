شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: مقتل 12 شخصًا إثر هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

سقط 12 شخصًا قتلى ، إثر هجوم مسلح وقع في محافظة كوغي وسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش اليوم، أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف 6 عناصر من العصابات المُسلحة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وكانت بعض المحافظات النيجيرية قد منعت استخدام الدراجات النارية، إثر شن مسلحين لهجمات بواسطتها.