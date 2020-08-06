شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: مقتل 12 شخصًا إثر هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش اليوم، أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف 6 عناصر من العصابات المُسلحة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وكانت بعض المحافظات النيجيرية قد منعت استخدام الدراجات النارية، إثر شن مسلحين لهجمات بواسطتها.
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