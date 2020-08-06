شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط انقاذ فرنسي لماكرون : لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

قال ضابط من فريق الإنقاذ الفرنسي الذي يساعد الفرق اللبنانية اليوم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده موقع الانفجار في مرفأ بيروت أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين.

وقال الكولونيل فنسنان تيسييه :"نعتقد أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ضحايا ناجين"، مشيرا إلى أن "الفريق يعمل بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص يعملون في المرفأ مفقودين عالقين في قاعة تهدمت جراء الانفجار".