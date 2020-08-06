عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط تستأنف خلال الشهر الجاري

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باريس: أعلنت منظمتا "أطباء بلا حدود" و"سي ووتش" غير الحكوميتين الخميس أن عمليات إنقاذ المهاجرين ستستأنف في آب/أغسطس في البحر المتوسط حيث لا تقوم أي سفينة إنسانية بنشاطات إغاثية منذ إنزال ركاب السفينة "أوشن فايكينغ" في صقلية مطلع يوليو.

وستتحالف المنظمتان في هذه العمليات.

وقد أوضحتا في مؤتمر صحافي أنهما شكلتا فريقا سيبحر على متن سفينة جديدة هي "سي ووتش 4" التي ترسو في اسبانيا حاليا.

وفي نيسان/ابريل، أوقفت "اطباء بلا حدود" مهامها لإنقاذ المهاجرين التي تقوم بها منذ أربع سنوات مع المنظمة الفرنسية "اس او اس ميديتيرانيه" بسبب خلافات استراتيجية.

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