شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم رجل الأعمال الكولومبي "أليكس صعب" لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قررت محكمة في جمهورية الرأس الأخضر ، تسليم "أليكس صعب" رجل الأعمال الكولومبي المقرب من الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" إلى الولايات المتحدة والتي تتهمه بتدبير شبكة من الفساد لصالح الرئيس"مادورو".

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن "أليكس صعب" الذي يواجه تهما أمريكية بغسل أموال إضافة إلى تنسيق شبكة فساد لصالح الرئيس "مادورو" تم اعتقاله في 14 يونيو الماضي.

يذكر أنه تم توقيف "صعب" الملاحق بموجب "نشرة حمراء" صادرة عن الإنتربول والمتهم في ميامي بتهمة غسيل أموال في الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي. ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم صعب وشريكه التجاري "ألفارو بوليدو" بغسيل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة الى حسابات أجنبية، وفي حال إدانته يواجه "صعب" عقوبة السجن 20 عاما.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن "صعب" يحاول منذ عام 2016 جني أرباح من استيراد مواد غذائية الى فنزويلا التي تعاني شحا في المواد الاساسية، في مخطط يشمل أيضا أبناء زوجة الرئيس نيكولاس مادورو و13 شركة في دول مختلفة.