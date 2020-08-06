أفاد مصدر خاص ل”اليوم24″ أنه تم تحديد سدود عسكرية بمدينة طنجة، أغلبها بالمناطق التي ظهرت بها بؤر سجلت مئات الإصابات، بهدف التصدي لحالات خرق تدابير الطوارئ الصحية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تنصيب مجموعة من السدود، أبرزها بمدار منطقة حي بنكيران ومنطقة حي مكادة، وستشكل من عناصر من الجيش والأمن والقوات المساعدة.
يذكر أن سلطات طنجة ستستعين بقوات الجيش من أجل دعم تدابير السلطات المحلية؛ في فرض الإجراءات الرامية لتطويق انتشار الفيروس والمساهمة في ضبط الحركة على مستوى الأحياء والمناطق التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع دخول الجيش لطنجة..سدود عسكرية تسيج الأحياء الموبوءة لضبط الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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