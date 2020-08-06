تزامنا مع دخول الجيش لطنجة..سدود عسكرية تسيج الأحياء الموبوءة لضبط الحركة

أفاد مصدر خاص ل”اليوم24″ أنه تم تحديد سدود عسكرية بمدينة طنجة، أغلبها بالمناطق التي ظهرت بها بؤر سجلت مئات الإصابات، بهدف التصدي لحالات خرق تدابير الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تنصيب مجموعة من السدود، أبرزها بمدار منطقة حي بنكيران ومنطقة حي مكادة، وستشكل من عناصر من الجيش والأمن والقوات المساعدة.

يذكر أن سلطات طنجة ستستعين بقوات الجيش من أجل دعم تدابير السلطات المحلية؛ في فرض الإجراءات الرامية لتطويق انتشار الفيروس والمساهمة في ضبط الحركة على مستوى الأحياء والمناطق التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا.