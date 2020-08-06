انفجار بيروت.. سفير المغرب: الجالية عاشت ليلة رهيبة والمغربية المصابة أمضت ساعات في الجراحة

خرج محمد كربن، سفير المغرب في لبنان، أمس الأربعاء، للحديث عن ما عاشته الجالية المغربية أثناء الانفجار الذي هز بيروت أمس، وخلف دمارا مهولا في المدينة.

وقال كرين، في مداخلة تلفزية له، إن الجالية المغربية عاشت ليلة رهيبة على إثر الانفجار الذي وصلت شضاياه لكلومترات بعيدا عن مرفأ بيروت.

وأوضح كرين، أنه تم تسجيل إصابة واحدة في صفوف الجالية المغربية المقيمة في العاصمة اللبنانية، لمواطنة تشتغل في هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف السفير، أن المواطنة المغربية أصيبت بكسور في رجلها تطلبت إدخالها للمستشفى وعملية دامت إلى الصباح، كللت بالنجاح.

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وأكد كرين أن الجميع تعرض لصدمة، في الوقت الذي تحاول السفارة مواكبة الجالية بالاتصالات وإطلاق رقم هاتف استعجالي ليتمكن المواطنون من التواصل معها.

وقد أحدث الانفجار حالة من الفوضى وسط بيروت، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها، حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحلات التجارية والسيارات، إلى جانب أضرار كبيرة في الميناء، وخلف حصيلة ثقيلة في الوفيات تجاوزت المائة، وآلاف المشردين وعدد كبير من المفقودين.