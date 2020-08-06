شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:43 مساءً, 6 أغسطس 2020 م المناطق - واس سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80713 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 492 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 70910 حالة.

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