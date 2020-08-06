حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن حالة الطقس اليوم الخميس، حارة رطبة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حيث تشير خرائط الطقس إلي تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



حالة الطقس علي السواحل الشمالية وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

رياح مثيرة للرمال ويسود شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من أقصي الجنوب.

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سحب منخفضة علي حلايب وشلاتين وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف بواقع درجة واحدة، بينما تزداد نسبة الرطوبة وتتكون الشبورة في الصباح علي شمال البلاد والقاهرة بشكل خاص، أما عن الجنوب تتكون السحب المنخفضة عند حلايب وشلاتين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وذكرت الهيئة أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 39 والصغرى 23 .

بينما تسجل درجة الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 41 للعظمى و18 للصغري.