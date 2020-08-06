السلطات تشرع في تطبيق الحجر الصحي على المناطق الموبوءة في طنجة-فيديو

شرعت السلطات المحلية، مساء يوم الأربعاء، بمقاطعة المغوغة، في فرض الحجر الصحي بالمنطقة بإغلاق المحلات على الساعة الثامنة وإلزامية ورقة الخروج الإستثنائية على المواطنين، وهي العملية التي شملت أحياء “مغوغة-حومة الشوك-الشرف-السوريين..”.
الحملة كانت بقيادة رئيس الملحقة الإدارية التاسعة وأعوان السلطة ورئيس الدائرة الأمنية العاشرة، وشهدت العملية مجموعة من الاعتقالات شملت مجموعة من الأشخاص غير الملتزمين بوضع الكمامة.
“اليوم24” رافق السلطات وقدم لكم المشاهد التالية:
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