شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس 56 ألف و 282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ياعة الماضية.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بالفيروس، لتتجاوز حالات الوفاة بالفيروس 40 ألف حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى مليون و 964 ألف و 536 حالة .