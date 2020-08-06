القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير مهند العزة (44 عاما) من مخيم العزة في بيت لحم، باشر بإضراب مفتوح عن الطعام، أمس الأربعاء، نصرة للأسير خليل أبو عرام المضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.
وجاء إضراب الأسير أبو عرام عن الطعام للمطالبة بلقاء نجله الأسير أحمد، والمعتقل إداريا في سجن "النقب الصحراوي".
وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير العزة معتقل منذ العام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة 13 عاما، ويقبع في سجن "جلبوع".
هذا، ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب الأسير أبو عرام، القابع في زنازين سجن "عسقلان"، والمعتقل منذ العام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسير يضرب عن الطعام نصرة لأسير مضرب منذ أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.