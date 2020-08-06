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ترامب يدرس اتخاذ إجراءات تحفيزية لتقديم إعانات للعاطلين عن العمل

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يزال يتفاوض مع الكونغرس، لإقرار حزمة مساعدات اقتصادية ثانية في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر تطورات جائحة : إنه يدرس اتخاذ إجراءات تحفيزية لتقديم إعانات للعاطلين عن العمل، مشيراً إلى أنه يبحث كذلك مزيداً من الإجراءات الهادفة للحد من عمليات إخلاء مساكن المواطنين غير القادرين على دفع مستحقاتهم.

كما جدد ترامب اعتراضه على اقتراح عودة إغلاق الاقتصاد الأميركي، مشدداً على أن الإغلاق سيؤدي إلى مضاعفات سيئة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وأعاد تأكيد سعيه مجدداً لإعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد.

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