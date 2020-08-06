شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات تحفيزية لتقديم إعانات للعاطلين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر تطورات جائحة كورونا: إنه يدرس اتخاذ إجراءات تحفيزية لتقديم إعانات للعاطلين عن العمل، مشيراً إلى أنه يبحث كذلك مزيداً من الإجراءات الهادفة للحد من عمليات إخلاء مساكن المواطنين غير القادرين على دفع مستحقاتهم.
كما جدد ترامب اعتراضه على اقتراح عودة إغلاق الاقتصاد الأميركي، مشدداً على أن الإغلاق سيؤدي إلى مضاعفات سيئة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وأعاد تأكيد سعيه مجدداً لإعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد.
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