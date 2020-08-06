ماكرون في لبنان.. فزعة بيروت "الثكلى"

غداة انفجار ضخم حوّل بيروت إلى مدينة "منكوبة" و"ثكلى"، يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى لبنان، في زيارة يرى مراقبون أن تجسد الروابط التاريخية بين البلدين.

زيارة ستكون الأولى لرئيس دولة يزور لبنان بعد كارثة 4 أغسطس/آب، التي أوقعت ما لا يقل عن 113 شخصا و 4 آلاف بجروح وفق حصيلة لا تزال أولية.

وحسب جدول الزيارة، سيصل ماكرون عند الساعة (9:00 ت غ)، إلى بيروت، وسيزور مرفئها الذي تحول إلى أشلاء متناثرة، بعد أن كان يمثل أحد أهم المرافق الاقتصادية في لبنان وبوابته نحو الخارج.

بعد زيارة المرفأ، سيلتقي الرئيس الفرنسي المسؤولين اللبنانيين على رأسهم نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ومن ثم سيعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة (15:30 ت غ) قبل أن يعود إلى بلاده.

ويرى مراقبون أن زيارة ماكرون إلى لبنان في هذا الوقت العصيب، تجسد الروابط الوثيقة بين البلدين لكنها تبدو حساسة أيضا، نظرا لما يمر به هذا البلد.

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كذلك تتطلع باريس إلى لعب دور رئيسي، حيث ستقوم بعرض مبادرات إضافية في الأيام المقبلة، من أجل تحريك مساعدة دولية ضرورية لا سيما على المستوى الأوروبي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

رسالة تضامن

وأمس الأربعاء، كتب الرئيس الفرنسي تغريدة على تويتر قال فيها إنه سيزور بيروت اليوم "للقاء الشعب اللبناني، ولأحمل له رسالة أخوة وتضامن من الفرنسيين"، مشيرا إلى أنه سيقيم الوضع مع السلطات السياسية هناك.

في هذه الأثناء، بدأت دول عديدة حول العالم، في إرسال مساعدات وفرق إغاثة، لدعم لبنان في هذه المحنة التي ألمّت به.

أكثر من ربع مليون "بلا مأوى"

ووفق ما صرح به محافظ بيروت مروان عبود، فقد بات ما بين 250 و300 ألف شخص بلا منازل، جراء الانفجار الناتج عن حريق اندلع في مستودع يحتوي على 2750 طنا من نيترات الأمونيوم.

وقدّر المحافظ كلفة الأضرار بما بين 3 و5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن "نحو نصف بيروت تضّر أو تدمر".

فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، وسط عمليات بحث من قبل فرق الإغاثة أملا في العثور على ناجين.