أطباء‭:‬ تفشي كوفيد-19 في تركيا أسوأ من المعلن

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أطباء أتراك تفشي كوفيد-19 في البلاد أوسع من المعلن

يقول الأطباء في مناطق تفشي فيروس كورونا في تركيا إن المستشفيات تكتظ بعدد حالات أكبر من المعلن عنه في الإحصاء الرسمي للبلاد والذي عاود الارتفاع لأكثر من 1000 حالة إصابة هذا الأسبوع.

وقالت نقابات الأطباء في هذه المناطق لرويترز هذا الأسبوع إن وحدات العناية الفائقة وغرف الطوارئ في المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 تعمل بكامل طاقتها في العاصمة أنقرة ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

وأبدت الحكومة، التي خففت العزل العام جزئيا في يونيو حزيران لإنعاش الاقتصاد، تخوفها الخاص يوم الثلاثاء عندما وصف وزير الصحة تسجيل 1083 إصابة جديدة بأنه ارتفاع ”حاد“ بعد عطلة استمرت أربعة أيام.

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وتجاوبت السلطات بتطبيق فحوصات جديدة وفرض إجراءات منها توقيع غرامات على عدم استخدام الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتشير الاحصاءات إلى أن الحالات الجديدة كانت في مستوى أقل من 1000 حالة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

لكن أيسيجول أتيس تارلا رئيسة غرفة أطباء غازي عنتاب-كلس قالت إن مستشفى بالمنطقة استقبل 200 حالة كوفيد-19 جديدة في يوم واحد مؤخرا مع ارتفاع معدل العدوى بين العاملين بقطاع الصحة بشكل خاص.

وفي أنقرة قال الأمين العام لغرفة الأطباء علي كاراكوك إن قرابة 1000 شخص كانت نتيجة فحصهم إيجابية في العاصمة يوميا، وألقى باللوم في ذلك على ما وصفه بالتخفيف السابق لأوانه لإجراءات العزل في يونيو حزيران.