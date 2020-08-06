أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء بحسب وكالة «رويترز» إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر الذي وقع في منطقة ميناء بيروت وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش.

وأضاف البنك الدولي في بيان إنه "على استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة".



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كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يقول إنه مستعد لحشد التمويل للبنان للتعافي من آثار الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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