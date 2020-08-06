عاجل..انهيار منزل بحي سباتة بالدار البيضاء

انهار قبل قليل، منزل في حي سباتة، في مدينة الدار البيضاء، فيما لم يتم التأكد، لحد الآن، من سقوط ضحايا في الحادث.

وتسود حالة من الرعب في صفوف سكان المنطقة، بعد الانهيار المفاجئ للمنزل، حيث خرج سكان الحي من بيوتهم، وتجمعوا في الشارع يتعقبون عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتعمل عناصر الوقاية المدنية على التنقيب وسط الأنقاض عن ضحايا مفترضين.

وقال شهود عيان إنه يرجح وجود شخص تحت الأنقاض، كان في المنزل لحظة انهياره، فيما قال آخرون إن عائلة بأكملها نجت بأعجوبة من الموت، بعد أن انهار المنزل فوق رؤوسهم جميعًا.