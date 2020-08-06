بالفيديو كرة من اللهب ودخان ابيض غطى السماء

2020-08-05 | 21:29 3,803 مشاهدة دوي الانفجار سمع في قبرص عشرات القتلى والاف الجرحى الدماء في كل مكان انها بيروت المدينة المنكوبة وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن عدد كبير من الإصابات أكثر من 70 قتيلا و 3000 جريح هي الحصيلة غير النهائية للضحايا وأضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني إن الحصيلة مرشحة إلى الارتفاع في ظل وجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض من جهته قال وزير الداخلية محمد فهمي "يجب انتظار التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ سنوات انفجرت في العنبر رقم 12 لم يستوعب اللبنانيون حتى الساعة ما الذي يحصل لهم من هول الانفجار ضناً منهم انها قنبلة نووية حولت بيروت الى هيروشيما ثانية .

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