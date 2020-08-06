باولو ديبالا يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي !

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن جوائز أفضل اللاعبين للموسم “2019-2020″، الذي انتهى بتتويج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة على التوالي، والـ36 في تاريخه.
وذكر الموقع الرسمي للرابطة الإيطالية أن الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، وسجل النجم ديبالا الملقب بـ”الجوهرة” 11 هدفا ليوفنتوس، في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خلال 33 مباراة، وصنع 11 هدفا.
وخرج زميل باولو ديبالا، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خالي الوفاض، على الرغم من إحرازه 31 هدفا، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، بفارق 5 أهداف عن مهاجم لاتسيو الإيطالي.
وتمكن البولندي، فويتك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، من الحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، فيما توج الهولندي ستيفان دي فري، لاعب إنتر ميلان، بلقب أفضل مدافع.
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