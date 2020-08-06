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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار مبنى سكني في طهران واندلاع النيران فيه والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أفاد مراسلنا في طهران اليوم الأربعاء، بأن مبنى مكونا من طابقين جنوب العاصمة انهار دون وقوع إصابات.
والمبنى كان يضم شققا سكنية ومستودع بلاستيك ومحلا لبيع ألعاب الاطفال، وشعر ساكنوه بأصوات تشققات في المبنى وبعد اتصالهم بالدفاع المدني أمرهم بإخلاء المبنى الذي انهار بعد دقائق من إجلائهم.
وأكد شهود عيان، أن النيران اندلعت في المبنى عقب انهياره، بسبب انفجار أنابيب الغاز.
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