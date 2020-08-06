إيران تسجل 2697 إصابة جديدة بكورونا و 185 حالة وفاة

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 317 ألف حالة، بعد تسجيل 2697 حالة إصابة جديدة.

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 17 ألفا و 802 حالة، بعد تسجيل 185 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4129 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 275 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.