شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 32 مهربًا وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت وحدات من الأمن الجزائري 32 مهربًا في عمليات متفرقة بالعديد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن عناصرها بالتعاون مع وحدات من الأمن العمومي وحرس الحدود، صادرت خلال عمليات إيقاف المهربين ثلاث مركبات رباعية الدفع، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 20 مطرقة ضغط ، وجهازين للكشف عن المعادن، إلى جانب أغراض تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، ومواد معدة للتهريب.

وأضاف البيان، أن وحدات من الجيش دمرت ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة بعد كشفها ببومرداس شمال الجزائر.