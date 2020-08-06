شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 57 ألف إصابة و1437 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 2 مليون و 859073 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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