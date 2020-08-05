شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النطق بالحكم في قضية «اغتيال الحريري» إلى 18 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا في بيان، إن إعلان الحكم الذي كان مقررا الجمعة أُجل إلى 18 أغسطس “احتراما للعدد الكبير من الضحايا” و”بهدف احترام الحداد الوطني الذي أعلن في لبنان لثلاثة أيام”.
وأعربت عن “حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأسوية التي ضربت لبنان” مساء الثلاثاء، مبدية “تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة”.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة من خمسة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
في 14 فبراير عام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت. باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل النطق بالحكم في قضية «اغتيال الحريري» إلى 18 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.