شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: فض الدور الحالي لـ"النواب" 17 أغسطس.. وأتوقع بدء دور انعقاد سادس بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادى الخامس بعد جلسات المجلس التي ستنعقد يومى 16 و17 من شهر أغسطس الجارى، حيث ستشهد الجلسات الأخيرة مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، متوقعًا أن يفتتح مجلس النواب دور انعقاد عادى سادس في شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة بعض القوانين والموضوعات الضرورية.

وأضاف "بكرى"، في ندوة بـ"الخليج 365": "دور الانعقاد الخامس الحالى سينفض بعد جلسات المجلس المقبلة يومى 16 و17 أغسطس، وتوقعى أنه من الممكن أن يتم بدء دور انعقاد سادس في شهر أكتوبر لفترة قليلة لمناقشة بعض التشريعات الضرورية وغيرها من الموضوعات، ثم يتم فضه، فلن يستمر كثيرا بسبت إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمتوقعة خلال هذه الفترة".

جدير بالذكر، أن المادة 115 من الدستور تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 106 من الدستور، على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".

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ويذكر أن مدة مجلس النواب الحالي "5 سنوات" ستنتهى رسميا ووفقا للدستور يوم 9 من شهر يناير المقبل عام 2021، حيث بدأ انعقاد المجلس في 10 يناير 2016.