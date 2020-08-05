أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، في طنجة، إصابة 88 شخصا بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن من بين الإصابات الجديدة، أصحاب محلات تجارية في طنجة المدينة، وجزارون في منطقة السواني، وأشقار، ومستخدمان اثنان في شركة لتدبير قطاع النظافة، إضافة إلى موظف في إحدى الوكالات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحالات الجديدة، تتوزع على مناطق طنجة المدينة، والمرس، والسواني، ومغوغة، والجيراري، وأشقار، وبوخالف.
وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الأخيرة، 106 إصابة جديدة، و74 حالة شفاء، وحالتي وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم موظف بنكي وأصحاب محلات تجارية.. طنجة تسجل 88 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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