قيود حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا والإغلاق غير مستبعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت التقارير الواردة من الجلسة التي يعقدها المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، في هذه الأثناء، لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس، إلى أن خيار فرض الإغلاق الشامل لا يزال مستبعدا، في حين يدفع مسؤولون نحو فرض الإغلاق الليلي أو في عطل نهاية الأسبوع.

وعلى ضوء ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا، يعقد "كابينيت كورونا"، جلسة لبحث إجراءات الحد من تفشي الفيروس وإمكانية فرض الإغلاق على التجمعات السكنية الحمراء وكذلك إمكانية رفع إجراءات الإغلاق خلال عطل نهاية الأسبوع.

ويضغط مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، باتجاه فرض الإغلاق الشامل لفترة محدودة على جميع أنحاء البلاد، علما بأنه كان قد اقترح الأسبوعين الأخيرين من آب/أغسطس الجاري، موعدا لفرض الإغلاق.

ويعارض "منسق كورونا"، البروفيسور روني غامزو، فرض الإغلاق، معتبرًا أن ذلك سيشكل "كارثة اقتصادية واجتماعية"، كما وصف الإغلاق المفروض على المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع بأنه "طُرفة".

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ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غامزو، قوله: "الإغلاق الشامل بالنسبة لي ليس خيارًا، يجب أن نعتمد فقط قيود فورية على مناطق عينية وتحرير المناطق الأخرة من القيود".

ويصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي، على تشديد القيود في محاولة لتقليل عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 400-500 حالة، في حين يرى غامزو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، بضرورة تخفيف الإجراءات وفرض قيود على مناطق عينية تشهد معدلا مرتفعا للإصابات، للحد من انتشار الفيروس.

وتتضمن خطة غامزو، فرض قيود شديدة على "المدن الحمراء"، بما يشمل: منع التجمهر، إغلاق المطاعم والمصالح التجارية، ورفع عدد الفحوصات، وتشديد الرقابة على فرض العزل الصحي، وإعداد فنادق لاستقبال أعداد من المصابين في هذه المناطق، ومنح رؤساء السلطات المحلية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع تفشي الجائحة.