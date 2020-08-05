شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير في سوق شعبي بالامارات والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وحدات الدفاع المدني في الإمارة تعمل على إطفاء الحريق الضخم.

ولا تزال ملابسات الحريق وتفاصيله مجهولة حتى الآن، بينما أخلت السلطات السوق من الباعة والمتسوقين، مع استمرار عمليات الإطفاء.