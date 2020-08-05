شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير في سوق شعبي بالامارات والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وحدات الدفاع المدني في الإمارة تعمل على إطفاء الحريق الضخم.
ولا تزال ملابسات الحريق وتفاصيله مجهولة حتى الآن، بينما أخلت السلطات السوق من الباعة والمتسوقين، مع استمرار عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في سوق شعبي بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.