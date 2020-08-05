المحكمة الدولية تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرجأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل، رفيق الحريري، إلى 18 آب/ أغسطس الجاري. ويأتي قرار المحكمة إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت، أمس، وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إن إعلان الحكم الذي كان مقررا يوم غد، الجمعة أرجئ إلى 18 آب/ أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا".