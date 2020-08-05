إسبانيا تخصص رحلات بحرية من طنجة إلى الجزيرة الخضراء الأسبوع المقبل

أعلنت السفارة الإسبانية في المغرب، اليوم الأربعاء، أن رحلتين بحريتين، ستنطلقان من ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء، من أجل إعادة المهاجرين الإسبان، المقيمين في المغرب، والمسافرين، الراغبين في العودة إلى إسبانيا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرحلتين ستنطلقان أيام 13 و14 غشت الجاري، وستتكفل باخرة باليريا بمهمة نقل المسافرين في المغرب نحو إسبانيا.

ووضعت السفارة رابط موقع شركة باليريا من أجل أن يعمل الإسبان على التسجيل، وذكر كافة معلوماتهم الشخصية من أجل ضمهم في قائمة العائدين إلى التراب الإسباني، كما أوضحت أن عملية التسجيل ستتستمر إلى غاية، يوم العاشر من غشت الجاري.