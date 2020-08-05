خبر سار في تدريبات برشلونة قبل مواجهة نابولي بـدوري أبطال أوروبا

2020-08-05 | 16:45
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تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، خبراً سارًا في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، التي يستعد بها اللاعبون لمواجهة نابولي.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن "ديمبلي ظهر في تدريبات برشلونة الجماعية اليوم مع مدافع الفريق الشاب، رونالد أروخو".
وشارك ديمبلي وأروخو في جزء من التدريبات الجماعية، بعد غياب في الفترة الماضية بسبب الإصابة، وكان ديمبلي يعاني من إصابة في أوتار الركبة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في شهر شباط الماضي.
بينما تعرض أروخو لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة سابادل يوم 26 يوليو الماضي في المباراة النهائية لتصفيات التأهل من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية مع فريق برشلونة ب.
ظهور ديمبلي لا يعني إمكانية مشاركته في مباراة نابولي، ولكن ربما يكون على مقاعد البدلاء وربما يشارك إذا كانت النتيجة غير جيدة بالنسبة لبرشلونة.
حتى الآن، صامويل أومتيتي هو اللاعب الوحيد الذي يظل مصُابًا في قائمة برشلونة ومازال يتلقى علاجه بسبب إصابة في الركبة وليس هناك موعد محدد لعودته مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر.
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