شكرا لقرائتكم خبر عن تنكيس علم الجامعة العربية حداداً على ضحايا انفجارات بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكداً أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.
وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.
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