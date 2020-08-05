شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بسرعة إصدار البطاقات التموينية المفقودة لأهالى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة إلى الحكومة، تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح برغبة من النائب حسنى حافظ، بشأن سرعة إصدار البطاقات التموينية المفقودة من الأهالى بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.

وطالب البرلمان بتنفيذ ما جاء فى التقرير من توصيات، حيث أوصىت اللجنة وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقترح، وأن تدرج وزارة التخطيط المقترح فى خطة الدولة.

Advertisements

ووفقا لما جاء فى التقرير، قال النائب مقدم الاقتراح أن أهالى الإسكندرية يعانون أشد المعاناة أثناء استخراج البطاقات التموينية "بدل فاقد_- اصدار جديد"بسبب تعطيل شبكة المعلومات وكذلك الزحام الشديد على مكاتب التموين لاستلام المقررات التموينية وخاصة فى ظل حائحة كورونا

وطالب بسرعة اصدار البطاقات التموينية ومراجعة شبكة المعلومات الخاصة باصدار البطاقات

وأوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين انه تقدم بنحو 500الف طلب اصدار بطاقات تموينية عن طريق مكاتب التموين على مستوى محافظة الاسكندرية خلال الفترة من 1/1/2020حتى 1/6/2020 لافتا الى انه تم تفعيل ما يقرب من 250 الف بطاقة تموينية منها 6909بطاقة بدل تالف و11313”بطاقة بدل فاقد ونحو1050 فصل اجتماعى ونحو 4236خصم افراد و320بطاقات محولة الى محافظة الاسكندرية ونحو 11460 بطاقات جديدة كما تم تفعيل نحو 24659 بطاقة تموينية خلال شهر يونيو وهناك نحو 2300بطاقة قيد التسليم بمكاتب التموين وتم تسليم نحو 1906 بطاقة منها.