إرتفاع ضحايا إنفجار بيروت لـ100 قتيلٍ والمستشفيات لم يعد لديها قدرة على إستيعاب الضحايا

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة اليوم، الأربعاء 5 أوت 2020، إرتفاع ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وقال كتانة في تصريح متلفز لفضائية "LBC" اللبنانية الخاصة، إن مستشفيات بيروت لم يعد لديها قدرة على إستيعاب تزايد أعداد الضحايا.

وأوضح أن عدد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إرتفع إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.

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وقبل ساعات، أعلن وزير الصحة حمد حسن، في تصريح أوردته صحيفة "النهار" اللبنانية، أن إنفجار مرفأ بيروت أسفر عن 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع إنفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب إنفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوي "مواد شديدة التفجير"ن فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الإنفجار.

(الاناضول)